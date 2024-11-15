Tiran'da Yolsuzluk İddialarına Protesto - Son Dakika
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Tiran'da Yolsuzluk İddialarına Protesto

Tiran\'da Yolsuzluk İddialarına Protesto

Tiran'da yolsuzluk iddiaları nedeniyle Belediye Başkanı Veliaj'a istifa çağrısı yapıldı.

15.11.2024 16:18
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik aylardır süren protestolarda, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a yönelik istifa çağrısı yinelendi.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla eylemciler, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu, burada yaptığı konuşmada, göstericilerden "adalet sağlanana kadar" protestolarını sürdürmelerini istedi.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve PD temsilcisi Dorjan Teliti de protestoculara "ortak zafere kadar" güçlü durmaları çağrısında bulundu.

PL Genel Sekreteri ve Tiran Belediye Meclisi Üyesi Tedi Blushi ise aylardır düzenledikleri bu protestoyu "kahramanca" olarak nitelendirdi.

Onlarca polis memurunun görev aldığı protesto, olaysız sona erdi.

Aralarında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını talep ediyor.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı.

Protestolar sırasında zaman zaman göstericilerle polis arasında gerginlik ve arbede yaşanmıştı. ???????

Daha önce de belirli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurmuştu.?????????????????

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Politika, 3-sayfa, Güncel, Tiran, Son Dakika

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