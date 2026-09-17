Tire\'de incir üreticilerine aflatoksin riskine karşı 4 bin 300 kasa verildi

İzmir'in Tire ilçesinde incir üreticilerine depolama kasası, kurutma kereveti ve UV LED cihazı dağıtıldı.

Somak Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in 2025 yılı verilerine göre 118 bin 329 dekar meyve veren alanda 82 bin 193 ton yaş incir ürettiğini ve Türkiye'nin incir üretiminde yüzde 22,5 payla ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin dünya kuru incir üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını karşıladığını belirten Çankırı, Tireli üreticilerin bu başarıda önemli bir payı bulunduğunu ifade etti.

İncirin hassas bir ürün olduğuna dikkati çeken Çankırı, hasat ve kurutma dönemlerinde oluşan yağış, sıcaklık ve nem değişimlerinin ürünün kalitesini olumsuz etkileyebildiğini, küflenme ve aflatoksin riskini artırabildiğini dile getirdi.

Çankırı, 2026 yılında aflatoksin riskinin azaltılması ve kalitenin korunması amacıyla toplam 2 milyon 265 bin 550 lira bütçeli büyük bir proje yürütüldüğünü aktararak, bu kapsamda Tire için 1 milyon 575 bin liralık kaynak ayrıldığını belirtti.

Proje kapsamında üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 desteğiyle 4 bin 300 incir depolama kasası, 500 incir kurutma kereveti ve kuru incirde şüpheli ürünlerin ön tespitine yardımcı olmak amacıyla 50 UV LED ışık cihazı sağlandığını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan ise 2026 yılı destek ve proje çalışmaları kapsamında incirin kurutma ve depolama koşullarının iyileştirilmesi, ürün kalitesinin korunması ve aflatoksin riskinin azaltılması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Akdoğan il genelinde üreticilere ücretsiz teslim edilmek üzere bin incir kurutma kereveti ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından temin edilen 100 UV LED cihazı sağlanacağını, Bakanlığın yüzde 50 desteğiyle 4 bin 300 depolama kasasının da üreticilere teslim edileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından üreticilere incir depolama kasası, kurutma kereviti ve UV LED cihazı dağıtıldı.

Programa Tire Kaymakamı Mesut Yakuta, Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eda Özden, AK Parti Tire İlçe Başkanı Abdülkadir Uğurlu, Somak Mahalle Muhtarı Şahin Çetin, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.