Kültür ve Turizm Bakanlığı, 374 özel tiyatronun projesine 65 milyon lira destek sağlanmasına karar verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 452 tiyatro, özel tiyatrolara yönelik yardımlardan yararlanmak için başvuruda bulundu.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Değerlendirme Komisyonunun çalışması sonrasında, 374 özel tiyatro projesinin 65 milyon lira destek almasına karar verildi.
Son Dakika › Güncel › Tiyatroya 65 Milyon Lira Destek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?