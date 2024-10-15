Tiyatroya 65 Milyon Lira Destek

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 374 özel tiyatronun projesine 65 milyon lira destek sağlanmasına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 452 tiyatro, özel tiyatrolara yönelik yardımlardan yararlanmak için başvuruda bulundu.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Değerlendirme Komisyonunun çalışması sonrasında, 374 özel tiyatro projesinin 65 milyon lira destek almasına karar verildi.