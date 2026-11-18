(ANKARA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yönetimi, YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ı ziyaret ederek mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik, mesleki ve toplumsal sorunlarına ilişkin hazırladığı "Hakkımız Var" kampanya dosyasını sundu. Dosyada, 2027 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra yoksulluk, işsizlik, güvencesiz çalışma koşulları ve mesleki hak kayıplarına dikkat çekildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Yönetim Kurulu II. Başkanı Ekrem Poyraz, Yönetim Kurulu Üyeleri Arif Balkanay ve Ferhat Yaşar ile Genel Sekreter Vekili Sezgin Çalışkan, 16 Kasım 2026 tarihinde YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ı ziyaret etti.

Görüşmede, TMMOB'nin mühendis, mimar ve şehir plancılarının giderek ağırlaşan sorunlarını gündeme taşımak amacıyla başlattığı "Hakkımız Var!" kampanyası kapsamında hazırlanan dosya Günaydın'a iletildi.

"MESLEKTAŞLARIMIZ YOKSULLUK, İŞSİZLİK VE GÜVENCESİZ ÇALIŞMA KOŞULLARIYLA KARŞI KARŞIYA"

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar'ın imzasıyla sunulan yazıda, mühendis, mimar ve şehir plancılarının ülkenin üretiminde, sanayileşmesinde ve kentlerin gelişiminde önemli sorumluluklar üstlendiği vurgulandı.

Yazıda, "Ancak bugün meslektaşlarımız artan yoksulluk, işsizlik, güvencesiz çalışma koşulları, mesleki hak kayıpları ve meslek alanlarımızın piyasalaştırılması gibi çok yönlü sorunlarla karşı karşıyadır" ifadelerine yer verildi.

"EMEĞİMİZ VAR, HAKKIMIZ VAR! MESLEĞİMİZ VAR, HAKKIMIZ VAR!"

Kampanyanın "Emeğimiz var, hakkımız var! Mesleğimiz var, hakkımız var! Geleceğimiz var, hakkımız var!" sloganlarıyla yürütüleceği belirtilen yazıda, mesleki ve özlük haklar, bilimsel ve kamusal planlama, mesleki bağımsızlık ve kamusal denetim konularındaki taleplerin daha geniş kesimlere ulaştırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

TMMOB, mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşadığı sorunların yalnızca meslek mensuplarını değil, Türkiye'nin üretimini, kalkınmasını ve toplumun yaşam güvenliğini de ilgilendirdiğini vurguladı.

"TALEPLERİMİZİN TBMM ÇALIŞMALARINDA GÜNDEME ALINMASINI ÖNEMSİYORUZ"

Gökhan Günaydın'a sunulan dosyada, TBMM'de görüşülecek 2027 yılı bütçesine ilişkin genel değerlendirmeler ile kamu ve özel sektörde çalışan, emekli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının yanı sıra öğrencilerin sorun ve taleplerine de yer verildi.

TMMOB'nin yazısında şu ifadeler kullanıldı:

"TMMOB olarak mesleğimizin, emeğimizin ve ülkemizin geleceğine karşı taşıdığımız sorumlulukla, bu taleplerimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında gündeme alınmasını ve çözümüne yönelik gerekli adımların atılmasını önemsiyoruz."