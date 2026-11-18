TOGÜ Rektörü Yılmaz, atölyede öğrencilerle görüşüp kantinde talepleri dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Milli Teknoloji Atölyesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi; öğrencilerin sorularını yanıtlayıp görüşlerini dinledi. Ardından kantinde sohbet eden Yılmaz, talep ve beklentileri dinledi, vize sınavlarında başarılar diledi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Milli Teknoloji Atölyesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Teknoloji Atölyesi ziyaretinde öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Yılmaz, gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında kendilerini geliştirmelerinin önemine değindi.
Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, onların görüş ve düşüncelerini dinleyerek çalışmalarında başarılar diledi.
Milli Teknoloji Atölyesi ziyaretinin ardından kantin ziyareti yapan Rektör Yılmaz, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet eden Yılmaz, öğrencilerin talep ve beklentilerini dinledi.
Vize sınavları dolayısıyla öğrencilere başarılar dileyen Yılmaz, üniversite yönetimi olarak öğrencilerle iletişime ve onların görüşlerini dinlemeye önem verdiklerini ifade etti.
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