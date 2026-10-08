TOGÜ Tazelenme Üniversitesi 3. dönemi Rektör Yılmaz'ın babası ve öğretmeniyle başladı - Son Dakika
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TOGÜ Tazelenme Üniversitesi 3. dönemi Rektör Yılmaz'ın babası ve öğretmeniyle başladı

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TOGÜ Tazelenme Üniversitesinde 3. eğitim dönemi, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ilk dersle başladı. Açılış dersini Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz verdi; Yılmaz'ın babası ve lise İngilizce öğretmeni de öğrenciler arasında yer aldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde hayat boyu öğrenme anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Tazelenme Üniversitesinde 3. eğitim dönemi başladı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, yeni dönem dolayısıyla 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk ders programı düzenlendi.

Tazelenme Üniversitesinin 3. dönem açılış dersini veren Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, programın farklı yaş gruplarındaki bireylerin eğitim hayatına katılmasına imkan sağladığını belirtti.

Eğitimin yalnızca gençlik yıllarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Yılmaz, Tazelenme Üniversitesinde gönüllü olarak görev alan akademisyenlerin bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştığını anlattı.

TOGÜ tarafından Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin derslere katılımını kolaylaştırmak amacıyla ulaşım desteği sağlandığına işaret eden Yılmaz, üniversitenin eğitim faaliyetlerine yönelik desteğinin devam edeceğini kaydetti.

İlk dersin tamamlanmasının ardından Yılmaz, öğrencilere kimlik kartlarını verdi.

Öte yandan Rektör Yılmaz'ın babası ile lise yıllarındaki İngilizce öğretmeni de Tazelenme Üniversitesi öğrencileri arasında bulunuyor.

Yılmaz, yıllar önce kendisine eğitim veren öğretmeni ve babasıyla bu kez üniversite çatısı altında bir araya geldi.

Kaynak: AA
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