TOGÜ ve TÜİK\'ten İşbirliği Protokolü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında akademik ve veriye dayalı işbirliği protokolü imzalandı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ ile TÜİK arasında eğitim öğretim ve veriye dayalı akademik işbirliğini kapsayan protokole, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya tarafından imza atıldı.

İmza törenine TÜİK Başkan Yardımcısı İbrahim Demir de katıldı.

Protokol ile üniversite ve kurum arasında geniş kapsamlı işbirliği ağı kurulması hedefleniyor. Bu kapsamda eğitim, AR-GE faaliyetleri, ulusal ve uluslararası proje geliştirme çalışmaları, kongre, sempozyum, konferans, panel ve veri kampı gibi bilimsel etkinlikler hayata geçirilecek.

Protokol doğrultusunda üniversitenin akademik personeli, ihtiyaç duymaları halinde TÜİK verilerine erişim sağlayabilecek. Bu sayede akademik çalışmaların daha sağlıklı ve güncel veri temelli yürütülmesi mümkün olacak.

TOGÜ tarafından TÜİK personeline yönelik hizmet içi ve mesleki eğitim programları da düzenlenecek. Üniversite, ilgili birimleri aracılığıyla TÜİK personelinin yabancı dil, bilgisayar programlama gibi alanlarda niteliklerinin geliştirmelerini sağlayacak.

Ayrıca, sosyal ve fen bilimleri alanlarındaki lisansüstü programlar için TÜİK personeline her yıl belirlenecek kontenjanlar ayrılacak.