Tohum Koruma Projesi ile Geleceğe Taşınıyor - Son Dakika
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Tohum Koruma Projesi ile Geleceğe Taşınıyor

Trabzon, ata tohumlarını koruma ve çoğaltma projesiyle tarımsal mirasını geleceğe taşıyor.

10.11.2024 14:17
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, "Tohum Koruyucuları Projesi" ile ata tohumlarını geleceğe taşıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde geleneksel ata tohumlarının tespiti, temini, korunması, saklanması ve çoğaltılarak çiftçilerle buluşturulması için proje hazırlandı.

Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan'ın ortaklığında yürütülecek "Tohum Koruyucuları" projesiyle ülkeler, kendi topraklarındaki kültürel değerlerini ve tohum konusundaki tecrübelerini diğerleriyle yerinde paylaşacak.

Projenin Türkiye'de ev sahipliğini üstlenen Trabzon'a gelen uzmanlar, ata tohumlarından tarımsal üretim yapan çiftçilerle buluşturuldu.

İki gün süren ziyaretlerde "Hangi ülke hangi metotla tohum üretimi yapıyor? Tohumlarını nasıl saklıyor ve doğal yöntemlerle nasıl koruyor?" konuları ile ilgili bilgiler verildi.

Açıklamada, projenin hedeflerinin yerel tohuma destek vermek ve geleceğe aktarmak olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ata tohumu kültürel mirasımızın en önemli unsurlarından biridir. Bölgede yetişen fasulye, mısır, domates, salatalık, biber, karpuz ve kabak gibi ürünlerimizi korumayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, doğal ve hiç müdahale edilmemiş bu tohumları yapılan çalışmalarla çoğaltmak ve daha çok kişiye ulaştırmak. Aynı zamanda vatandaşlarımızı yerel tohumun korunması konusunda bilinçlendirmek. Şehrimiz bu manada çok önemli bir konumdadır."

Kaynak: AA

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