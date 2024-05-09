Tokat Belediye Başkanı Olgunlaşma Enstitüsünü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Tokat Belediye Başkanı Olgunlaşma Enstitüsünü Ziyaret Etti

Tokat Belediye Başkanı Olgunlaşma Enstitüsünü Ziyaret Etti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ile birlikte Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti. Ziyaret sırasında devam eden kurslar ve faaliyetler hakkında bilgi alan Yazıcıoğlu, Tokat'a özgü el sanatları ürünlerinin yapıldığı bölümde fular baskısı yaptı. Yazıcıoğlu, Tokat'ın tarih ve kültür şehri olduğunu vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Olgunlaşma Enstitüsü'nün Türk kültürüne ve geleneksel el sanatlarına sahip çıktığını ve gelecek nesillere aktardığını ifade etti.

09.05.2024 19:03
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır'la birlikte Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret eden Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, devam eden kurslar ve yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgiler aldı. Yazıcıoğlu, el baskısı ürünlerin yapıldığı bölümde Tokat'a özgü ıhlamur ağacından yapılan baskı tahtalarıyla fular baskısı yaptı.

Tokat'ın eşsiz el sanatları ve geleneksel ürünlere sahip, tarih ve kültür şehri olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, "Zamanın dokusu, el sanatlarının eşsizliğine sahip bir şehirdir Tokat'ımız. Türk kültürüne ve geleneksel el sanatlarımıza sahip çıkan ve çağdaş tasarımlarla gelecek kuşaklara aktaran Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ettik. Tokat'ımızın birbirinden değerli el sanatlarını gelecek nesillerimize aktarma gayretinde olan değerli eğitimcilerimizi, el emeği göz nuru ürünleri üreten kıymetli kursiyerlerimizi tebrik ederim." dedi.

Kaynak: AA

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