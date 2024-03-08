Tokat Belediyesi tarafından hanımlar kıraathanesi açıldı

Tokat Belediyesi tarafından yaptırılan hanımlar kıraathanesi açıldı.
Yeşilırmak Mahallesi millet bahçesi içinde yer alan hanımlar kıraathanesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Hanımlar kıraathanesinin bir süredir hizmet verdiğini dile getiren Eroğlu, "Resmi açılışını bugün yapıyoruz. Hayırlı olsun. Kadınlarımız, evlerimizin sapasağlam direğidir. Onlar bizim kahramanlarımızdır. Her başarılı erkeğin arkasında ondan daha başarılı kadın vardır derler. Onun için sizler bu toplumunda ailelerimizin de hem görünen hem de görünmeyen kahramanlısınız." dedi.
Daha sonra hanımlar kıraathanesinin açılışı yapıldı.
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AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Malazgirt ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) ziyaret ettiği kadınların gününü kutladı. Şimşek, yaptığı konuşmada, Kadınlar Günü'nün inançları gereği bir gün değil her gün olduğunu belirtti ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için hükümetin ve partinin gayret gösterdiğini ifade etti. Şimşek, konuşmanın ardından kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.
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