Tokat çiftçileri depremlere rağmen üretimi sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat çiftçileri depremlere rağmen üretimi sürdürüyor

Geniş Video İzle

Tokat'ın Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde çiftçiler, artarda gelen depremlere rağmen şeker pancarı ekimlerine başladı. Depremlere rağmen tarım makineleri ile tarlalara gelerek ekim yapmaya devam eden çiftçiler, zorlu şartlara rağmen üretimlerini sürdürüyor. Çiftçiler, yaşanan zorluklara rağmen tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak için fedakarca çalışmaya devam ediyor.

20.04.2024 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat çiftçileri depremlere rağmen üretimi sürdürüyor

TOKAT - Tokat'ın Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde çiftçiler artarda gelen depremlere rağmen şeker pancarı ekimleri başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da nisan ayının 15'inden sonra başlayan pancar ekimleri, bölgedeki çiftçiler tarafından aynı tarihlerde gerçekleştirildi. Ancak, yaşanan doğal afetler çiftçileri durduramadı. Depremlere rağmen tarım makineleri ile tarlalara gelerek ekim yapmaya devam eden çiftçiler, zorlu şartlara rağmen üretimlerini sürdürüyor. Ailesini çadırda bırakan Osman Bayla, tarım makinesiyle sarsıntılara rağmen üretime devam ediyor.

Pancar ekim sezonunun başladığını hatırlatan çiftçi Osman Bayla, "İki üç gündür deprem yaşıyoruz. Hatta ekim yaparken artçı depremler oluyor. Ona rağmen ekmeye devam ediyoruz. Ekme nedenimiz ekim zamanı geldi. Geçirme şansı yok. Hem hava şartlarından dolayı hem de çiftçinin hali belli, ekmek zorundayız" dedi.

Önümüzdeki seneye borçlu kredisi olsun, bankası olsun, kooperatifleri olsun, çiftçilerin umutlarını dile getiren Bayla, "Allah sonumuzu hayır eylesin. Ailemizi çadır altında bırakarak geldik. Biraz olsun korkmuşlar, aradılar. Korkmuşlar, ama buna rağmen ekiyoruz" şeklinde konuştu.

Çiftçiler, yaşanan zorluklara rağmen tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak için fedakarca çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Sulusaray, Yeşilyurt, Deprem, Tokat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat çiftçileri depremlere rağmen üretimi sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:08 AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim
11:00 AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var
09:45 Tunceli Belediyesi’nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı
08:34 Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi
08:17 Gaziosmanpaşa’da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla görüntülendi Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
11:25 Zehra Güneş, spor salonundan video paylaştı Her gören aynı detaya takıldı Zehra Güneş, spor salonundan video paylaştı! Her gören aynı detaya takıldı
10:45 PSG maçı sonrası ortalık karıştı İlkay Gündoğan Barcelona’dan ayrılıyor PSG maçı sonrası ortalık karıştı! İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılıyor
10:31 Baklavacıdan çıkarken görüntülendi İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz’ın son hali Baklavacıdan çıkarken görüntülendi! İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali
10:14 Testten geçemeyen hapı yuttu Ukrayna’da hakemler artık yalan makinesine bağlanacak Testten geçemeyen hapı yuttu! Ukrayna'da hakemler artık yalan makinesine bağlanacak
08:57 TFF başkanlığı için adı geçen Haluk Ulusoy, Macaristan’da böyle görüntülendi TFF başkanlığı için adı geçen Haluk Ulusoy, Macaristan'da böyle görüntülendi
08:34 Cevdet Yılmaz duyurdu Emekliler için özel çalışma yolda Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda
06:51 Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenecek Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenecek
06:14 Prof. Dr. Ömer Çınar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi Prof. Dr. Ömer Çınar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi
02:37 Para vermeyi reddeden annesinin üzerine benzin dökerek cayır cayır yaktı Para vermeyi reddeden annesinin üzerine benzin dökerek cayır cayır yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 11:34:20. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat çiftçileri depremlere rağmen üretimi sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement