Tokat çiftçileri depremlere rağmen üretimi sürdürüyor
TOKAT - Tokat'ın Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde çiftçiler artarda gelen depremlere rağmen şeker pancarı ekimleri başladı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da nisan ayının 15'inden sonra başlayan pancar ekimleri, bölgedeki çiftçiler tarafından aynı tarihlerde gerçekleştirildi. Ancak, yaşanan doğal afetler çiftçileri durduramadı. Depremlere rağmen tarım makineleri ile tarlalara gelerek ekim yapmaya devam eden çiftçiler, zorlu şartlara rağmen üretimlerini sürdürüyor. Ailesini çadırda bırakan Osman Bayla, tarım makinesiyle sarsıntılara rağmen üretime devam ediyor.
Pancar ekim sezonunun başladığını hatırlatan çiftçi Osman Bayla, "İki üç gündür deprem yaşıyoruz. Hatta ekim yaparken artçı depremler oluyor. Ona rağmen ekmeye devam ediyoruz. Ekme nedenimiz ekim zamanı geldi. Geçirme şansı yok. Hem hava şartlarından dolayı hem de çiftçinin hali belli, ekmek zorundayız" dedi.
Önümüzdeki seneye borçlu kredisi olsun, bankası olsun, kooperatifleri olsun, çiftçilerin umutlarını dile getiren Bayla, "Allah sonumuzu hayır eylesin. Ailemizi çadır altında bırakarak geldik. Biraz olsun korkmuşlar, aradılar. Korkmuşlar, ama buna rağmen ekiyoruz" şeklinde konuştu.
Çiftçiler, yaşanan zorluklara rağmen tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak için fedakarca çalışmaya devam ediyor.
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