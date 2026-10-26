Tokat Erbaa'da TIR'la çarpışan traktör sürücüsü hastanede öldü, ölü sayısı 2 oldu

Tokat Erbaa'da TIR'la çarpışan traktör sürücüsü hastanede öldü, ölü sayısı 2 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat Erbaa'da askeri malzeme taşıyan TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Kazada sürücünün eşi de ölmüş, böylece can kaybı 2'ye yükselmişti; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
SÜRÜCÜ HASTANEDE ÖLDÜ
Tokat'ın Erbaa ilçesinde askeri malzeme taşıyan TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü Zülfikir Bolat da kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sürücünün eşi Hatice Bolat'ın da yaşamını yitirdiği kazada ölü sayısı 2'e çıktı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),
Kaynak: DHA
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