Tokat'ın doğa harikası keşfedilmeyi bekliyor
TOKAT - Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ocaklı Şelalesi yaz kış görsel şölen sunuyor. Bir çok doğa severin ziyaret ettiği şelale turizme kazandırılmayı bekliyor.
Tokat'ın Pazar ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Ocaklı köyü sınırları içerisinde bulunan Ocaklı Şelalesi doğa severlerin ilgisini çekiyor. Doğa yürüyüşleri, piknik yapma ve kamp gibi birçok aktiviteyi sunan şelale berrak akan suyuyla ziyaretçilerini adeta masalsı bir yolculuğa çıkarıyor. İlkbahar'da suyu artan şelale yaklaşık 24 metre yükseklikten dökülüyor. Görkemli bir manzaraya ev sahipliği yapan şelale özellikle yaz aylarında doğal bir klima etkisi sunuyor.
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