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Tokat'ın Erbaa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Ermeydanı köyünde Selahattin Çoban'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Tokat\'ın Erbaa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
08.01.2024 - 09:45,
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Ermeydanı köyünde Selahattin Çoban'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tokat'ın Erbaa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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