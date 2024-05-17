Tokat'ın Pazar ilçesinde çiftçilere fide ve çit panel desteği sağlandı - Son Dakika
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Tokat'ın Pazar ilçesinde çiftçilere fide ve çit panel desteği sağlandı

Tokat\'ın Pazar ilçesinde çiftçilere fide ve çit panel desteği sağlandı

Tokat'ın Pazar ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere fide ve çit panel desteği sağlandı. İlçede Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE Projesi) kapsamında 35 üreticiye 40 bin 824 siftah yer domatesi, 9 bin 936 nergis yer domatesi, 18 bin 792 alsancak domates çeşidi ve 14 bin 256 biber fidesi dağıtıldı. Ayrıca, nohut tohumu verilen ve ekimini yapan üreticilere yüzde 50 hibeli, yaban hayvanlarına karşı panel çit seti dağıtıldı.

17.05.2024 17:31
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Tokat'ın Pazar ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere fide desteğinde bulunuldu.

İlçede Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE Projesi) kapsamında yüzde 50 hibe destekli 40 bin 824 siftah yer domatesi, 9 bin 936 nergis yer domatesi, 18 bin 792 alsancak domates çeşidi ile 14 bin 256 biber fidesinin 35 üreticiye dağıtımı yapıldı.

Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, fidelerin üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

Çiftçilere çit panel desteği

Pazar ilçesinde çiftçilere çit panel desteği verildi.

Pazar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2024 üretim yılı TAKE Projesi kapsamında nohut tohumu verilen ve ekimini yapan üreticilere yüzde 50 hibeli, yaban hayvanlarına karşı panel çit setinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Alsancak, Tokat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ın Pazar ilçesinde çiftçilere fide ve çit panel desteği sağlandı - Son Dakika

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