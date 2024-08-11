Tokat\'ın Sulusaray ilçesinde anız yangını: 7 dönüm alan zarar gördü

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde çıkan anız yangınında 7 dönümlük alan zarar gördü.
Seyittekke çukuru mevkisinde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Sulusaray ve Yeşilyurt belediyeleri itfaiye ekipleri ve jandarmanın yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında 7 dönümlük alan zarar gördü.
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