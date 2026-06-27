Tokat'ta jandarma ekiplerince doğaya 100 keklik bırakıldı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden 100 keklik alındı.
Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan Gökçe köyü çevresinde doğal hayatın sürdürülebilirliği, zararlılarla mücadele ve keklik popülasyonun artırılması maksadıyla keklikler doğaya salındı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta 100 Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?