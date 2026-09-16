Tokat\'ta 17 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu, 20 şüpheli gözaltında

Tokat'ın Turhal, Zile ve Niksar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında Turhal, Zile ve Niksar ilçelerinde yapılan takip ve çalışmalar sonucu 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 kilo 300 gram tütüne karıştırılmış sentetik uyuşturucu, 10 doldurulmuş makaron içinde sentetik uyuşturucu, 3 kurusıkı tabanca, 3 tabanca şarjörü, 1 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet 5x56 mm fişek,

1 ruhsatsız av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu, 5 sustalı bıçak, 2 kama, 14 adet cep telefonu ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince 20 şüpheli gözaltına alındı.