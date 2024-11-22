Tokat'ta, Azerbaycanlı üniversite öğrencileri arasındaki kavgada 3 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan millet bahçesindeki bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan R.S. (18) ve A.R'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kentte dün, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğrenim gören Azerbaycanlı 5 üniversite öğrencisi arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, N.A. ve N.H. bıçakla yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Bıçaklı Kavga: 1 Tutuklama - Son Dakika
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