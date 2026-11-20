Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Diş Fakültesinde öğrenim gören 75 öğrenci, beyaz önlük giydi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşlıçiftlik Kampüsü Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Işıl Sarıkaya, Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Salih Gönen, Tokat Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Sedat Çakır, dekan yardımcıları, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Işıl Sarıkaya, fakültenin kuruluşundan bahsederek beyaz önlüğün temsil ettiği mesleki sorumluluklara dikkat çekti.

Diş hekimliğinde bilgi ve deneyimin zamanla kazanılabileceğini ancak vicdan, etik ve insan sevgisinin mesleğin temel değerleri olduğunu vurgulayan Sarıkaya, öğrencilere meraklı, ilgili ve sabırlı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından öğrencilere beyaz önlük giydirildi.