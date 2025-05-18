Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Bayır köyü Bağlar mevkisinde Sadık G., kaçak kazı yaptığı sırada üzerine kaya devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından bölgeye ulaşabilen AFAD ekiplerinin yaptığı kontrolde 7 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sadık G.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)