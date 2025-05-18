Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi - Son Dakika
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Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi

Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi

Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrilen 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

18.05.2025 20:19
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Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Bayır köyü Bağlar mevkisinde Sadık G., kaçak kazı yaptığı sırada üzerine kaya devrildi.

Kaçak Kazı Yaparken Üzerine Kaya Devrilen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından bölgeye ulaşabilen AFAD ekiplerinin yaptığı kontrolde 7 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaçak Kazı Yaparken Üzerine Kaya Devrilen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

İNCELEME BAŞLATILDI

Sadık G.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Uzunkaya:
    Dayı gelmişsin 70 yaşına hâlâ kazı mazı işleriyle uğraşıyorsun. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim. Senin olman gereken yer cami. 20 2 Yanıtla
  • Yusuf Bulut:
    7 yaşın da değil 70yasinda.ALLAH RAHMET ETSİN İNŞALLAH 10 0 Yanıtla
  • Serhat Şahin:
    Hep Adama Atıp Tutmuşsunuz 70 yaşındaki adamı kazı yapmak zorunda bırakanlar utansın.. 1 3 Yanıtla
  • Ek030477-:
    gözünü toprak doyursun dedikleri cinsten trajıkomik bir olay 3 0 Yanıtla
  • 343434aslan:
    DEFİNE İŞİ HASTALIKTIR MEZARA KADAR KAZI YAPAR KUMARDAN FARKI YOKTUR ELİNE GEÇENİ DEFİNE ARAMAKNİÇİN HARCAR HİÇ MAFFAK OLAN GÖREMEDİM 1 0 Yanıtla
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