Tokat'ta Kar Yağışı Etkili

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Tokat'ın Erbaa, Almus, Turhal, Zile, Artova, Yeşilyurt, Başçiftlik ve Pazar ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Erbaa ilçesinde yağan kar yağışı sonrası belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının devam ettiği ilçede belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda biriken karları temizleme çalışmalarına başladı.

Turhal ilçesinde de kar yağışı etkili oluyor.

Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Kar yağışı aralıklı olarak etkili olmaya devam ediyor.

Artova, Almus, Zile, Pazar ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı sürüyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.