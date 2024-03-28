Tokat Yeşilyurt'ta Orman Haftası Kutlamaları: Vatandaşlara Ücretsiz Fidan Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat Yeşilyurt'ta Orman Haftası Kutlamaları: Vatandaşlara Ücretsiz Fidan Dağıtıldı

Tokat Yeşilyurt\'ta Orman Haftası Kutlamaları: Vatandaşlara Ücretsiz Fidan Dağıtıldı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara çam, sedir, badem ve ıhlamur türlerinden oluşan 350 adet fidan ücretsiz olarak dağıtıldı. Fidan dağıtımına Yeşilyurt Kaymakam Vekili Murathan Cebeci de katıldı.

28.03.2024 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

Tokat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt Hükümet konağı önündeki dağıtımda, vatandaşlara çam, sedir, badem ve ıhlamur türlerinden oluşan 350 adet fidan verildi.

Fidan dağıtımına, Yeşilyurt Kaymakam Vekili Murathan Cebeci de katıldı.

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Yeşilyurt, Hükümet, Tokat, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat Yeşilyurt'ta Orman Haftası Kutlamaları: Vatandaşlara Ücretsiz Fidan Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Antalya'da izinsiz tıbbi işlem yapan işletmeye adli ve idari işlem
    16:12 Antalya'da izinsiz tıbbi işlem yapan işletmeye adli ve idari işlem

    Antalya'da, izinsiz ve yetkisiz tıbbi işlem yapılan bir işletmenin yabancı uyruklu sahibine adli ve idari işlem yapıldı. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Kuşkavağı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yapılan aramada, bin 757 adet çeşitli tıbbi malzeme ve cihaz ele geçirildi.

  • Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 23 araç trafikten men edildi, 1 aranan şahıs yakalandı
    16:11 Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 23 araç trafikten men edildi, 1 aranan şahıs yakalandı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 2 bin 135 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda 23 araç trafikten men edilirken, 1 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, 1 kişinin ehliyeti geri alındı.

  • Türkiye Diyanet Vakfı, Filistin'e yardım kampanyasına destekler artıyor
    16:11 Türkiye Diyanet Vakfı, Filistin'e yardım kampanyasına destekler artıyor

    Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'özgür Filistin'in yanındayız' yardım kampanyasına her kesimden destek gelmeye devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu öğrencileri, Filistin için biriktirdikleri yardımı TDV Elazığ Şubesine teslim etti. Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, kampanyaya desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

  • Kütahya'da 3 aylık hamile karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
    16:09 Kütahya'da 3 aylık hamile karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

    Kütahya'da akraba ziyareti için gittikleri evde çıkan tartışma sırasında 3 aylık hamile olan karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen Enes Uşak tutuklandı. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Olayın ardından çiftin suç kayıtları olduğu ve çocuklarının yetiştirme yurdunda olduğu ortaya çıktı.

  • Bingöl'de trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş için tören düzenlendi
    16:09 Bingöl'de trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş için tören düzenlendi

    Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Alper Nuri Çil için Bingöl Havalimanında tören düzenlendi. Törene İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve diğer güvenlik güçleri katıldı. Çil'in cenazesi memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

  • Samsun'da 113 Kadın Çiftçiye Süt Sığırcılığı Eğitimi ve Makine Desteği
    16:06 Samsun'da 113 Kadın Çiftçiye Süt Sığırcılığı Eğitimi ve Makine Desteği

    Samsun'un 17 ilçesinde 113 kadın çiftçiye Süt Sığırcılığı Eğitim Projesi ile yüzde 75 devlet destekli süt sağım makinesi verildi. Proje kapsamında kadın çiftçilere süt sağım makinesi dağıtılırken, aynı zamanda eğitim de verildi. Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, kadınların hayvancılık sektöründe daha güçlü bir Türkiye için önemli bir rol oynadığını belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise projenin amacının kadın çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.

  • Hamza Dağ: Aday belirlerken yapay zeka değil, insan zekası kullandık
    16:06 Hamza Dağ: Aday belirlerken yapay zeka değil, insan zekası kullandık

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, aday belirleme sürecinde yapay zeka yerine insan zekasını kullandıklarını belirtti. Dağ, adaylarının ilçelerde çok önde olduklarını söyledi.

  • Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan kişi gözaltına alındı
    16:05 Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan kişi gözaltına alındı

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Karıt köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi suçüstü yakalanırken, kürek, kazma, çapa ve el dedektörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Gebze'deki öğrenci servisi kazasıyla ilgili 7 sanığın yargılanması devam ediyor
    16:05 Gebze'deki öğrenci servisi kazasıyla ilgili 7 sanığın yargılanması devam ediyor

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında hayatını kaybeden 5 kişiyle ilgili olarak tutuklu 7 sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada, servis denetiminden sorumlu öğretmenlerin ifadeleri alındı. Aileler ve öğrencilerin avukatları, düzenli denetim yapılmadığını savunarak, tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Sanıkların avukatları ise suçun sadece müvekkillerinde olmadığını iddia ederek, diğer sorumluların da yargılanmasını istedi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.


15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:54 Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan’da okullar tatil edildi Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okullar tatil edildi
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:28 Gogglebox Dizisi Oyuncusu George Gilbey İş Yerinde Hayatını Kaybetti Gogglebox Dizisi Oyuncusu George Gilbey İş Yerinde Hayatını Kaybetti
13:48 Sosyal medya fenomeni Talu çifti kuaförlerini de dolandırdı Sosyal medya fenomeni Talu çifti kuaförlerini de dolandırdı
13:40 Dilan Polat, Nez Demir’den şikayetini geri çekti Dilan Polat, Nez Demir'den şikayetini geri çekti
13:29 Çocuğu taciz etti diye dövdüler Gasp mağduru çıktı Çocuğu taciz etti diye dövdüler! Gasp mağduru çıktı
13:08 Aradaki yaş farkı bomba Sergen Yalçın’ı günübirlik İstanbul’a getiren güzel Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 16:15:40. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat Yeşilyurt'ta Orman Haftası Kutlamaları: Vatandaşlara Ücretsiz Fidan Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement