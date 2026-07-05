Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
D.N. (37) idaresindeki 60 AIA 858 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Kalaycık köyü yakınlarında M.D. (65) yönetimindeki 34 ZZ 8738 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Otomobil Çarpışması: 9 Yaralı - Son Dakika
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