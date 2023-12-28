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Tokat'ta otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandıktan sonra yanmaya başladı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat\'ta otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi yaralandı
28.12.2023 - 21:25,
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TOKAT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandıktan sonra yanmaya başladı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Reşadiye ilçesine bağlı Yolustü köyü mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Erdoğan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası otomobil alev alırken, araçta bulunan 4 kişi kendi imkanları ile dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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