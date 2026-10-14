Tokat\'ta sağanak bazı iş yerlerini su bastı, ekipler mazgalları açmak için çalıştı

Tokat'ta sağanak bazı iş yerlerini su bastı, ekipler mazgalları açmak için çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ta akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, caddelerde su birikintilerine neden oldu; bazı iş yerlerini su bastı. Araçlar güçlükle ilerledi, belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalıştı. Yeşilyurt ilçesinde de yollarda su birikintileri oluştu.
Tokat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış, bir süre sonra etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle caddelerde su birinkitileri oluştu, araçlar güçlükle ilerledi, bazı iş yerlerini su bastı.
Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.
Yeşilyurt ilçesinde de aniden bastıran sağanak nedeniyle yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Kaynak: AA
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