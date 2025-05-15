Turhal ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle Tokat'ta tedbir amaçlı hayvan pazarları kapatıldı.
Turhal ilçesine bağlı 2 köyde görülen şap hastalığı nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelindeki hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce aşılama çalışması başlatıldı.
İl genelinde şapla ilgili gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarı Kapatıldı - Son Dakika
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