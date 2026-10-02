Tokat'ta silah kaçakçılarına operasyonda 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Tokat'ta silah kaçakçılarına operasyonda 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

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Tokat\'ta silah kaçakçılarına operasyonda 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik operasyonunda 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Merkez, Yeşilyurt, Almus, Zile, Artova ve Pazar ilçelerinde dün yapılan aramalarda 32 av tüfeği ve 6 bin 480 tabanca mermisi ele geçirildi.

TOKAT'ta silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmaya yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında dün merkez, Yeşilyurt, Almus, Zile, Artova ve Pazar ilçelerinde 29 şüphelinin silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda şüphelilerin iş yerleri, araçları ve evlerinde arama yapıldı.

32 AV TÜFEĞİ BULUNDU

Aramalarda; 6 bin 480 tabanca mermisi, 7 bin 803 kurusıkı tabanca mermisi, 60 uzun namlulu silah mermisi, 32 av tüfeği, 6 kurusıkıdan bozma tabanca, 4 tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 23 ses fişeği, 19 av tüfeği fişeği, 39 tabanca şarjörü, 24 av tüfeği kartuşu, 103 boş kovan, 4 torpil, 55 litre kaçak alkol, 2 el dedektörü ve 9 kesici ve delici alet ele geçirildi. 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA
YeşilyurtGüvenlik3. SayfaArtovaGüncelTokatAlmusZileSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta silah kaçakçılarına operasyonda 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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