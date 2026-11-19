Tokat'ta Taha Furkan B., konutu terk etmeme tedbiriyle adli kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Taha Furkan B., adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakim karşısına çıkarıldı. Hakim, Taha Furkan B. hakkında konutu terk etmemesi yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
KONUTU TERK ETMEME TEDBİRİ
Taha Furkan B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Taha Furkan B. hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat),
Kaynak: DHA
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