Tokel Van'da Hudut Karakollarını İnceledi

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Van'da bulunan 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Mill Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel; 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı, Ferdi Akman Hudut Karakolu ve Kurudere Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu" ifadesi kullanıldı.