Tokyo'da 10.000'den fazla kişi parlamento önünde Takaiçi hükümetini protesto ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkent Tokyo'da parlamento binası önünde bir araya gelen 10.000'den fazla kişi, Başbakan Takaiçi Sanae hükümetinin politikalarına ve girişimlerine tepki gösterdi. Perşembe günkü gösteride barışçıl anayasanın değiştirilmesi ve askeri yeteneklerin artırılması da protesto edildi.
TOKYO, 20 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da parlamento binası önünde toplanan 10.000'den fazla kişi, Başbakan Takaiçi Sanae hükümetinin politika ve girişimlerini protesto etti.
Perşembe günkü gösteride, hükümetin ülkenin barışçıl anayasasını değiştirme ve ülkenin askeri yeteneklerini artırma politikaları da protesto edildi.
Kaynak: Xinhua
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