TOKYO, 20 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da parlamento binası önünde toplanan 10.000'den fazla kişi, Başbakan Takaiçi Sanae hükümetinin politika ve girişimlerini protesto etti.

Perşembe günkü gösteride, hükümetin ülkenin barışçıl anayasasını değiştirme ve ülkenin askeri yeteneklerini artırma politikaları da protesto edildi.