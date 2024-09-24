Tomris Giritlioğlu\'na Veda Töreni

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Şevval CİNDİR/ İSTANBUL, İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden senarist, yapımcı ve yönetmen Tomris Giritlioğlu için tören düzenlendi. Mecidiyeköy'deki İstanbul Devlet Tiyatroları sahnesinde düzenlenen törene ailenin yakınları ve çok sayıda sanatçı katıldı. Törende konuşan Giritlioğlu'nun erkek kardeşi Başar Arcak, 'O kadar güzel şeyler söylediler ki o zaman daha da gurur duydum . İyi ki benim ablammış. Onu çok seviyorum' dedi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden senarist, yapımcı ve yönetmen Tomris Giritlioğlu için Mecidiyeköy'deki İstanbul Devlet Tiyatroları sahnesinde tören düzenlendi. Törene Giritlioğlu'nun erkek kardeşi, oğlu, aile yakınlarıyla, sanatçı dostları ve vatandaşlar katıldı. Törende bir konuşma yapan oyuncu Cansel Elçin, 'Bizlerin sektördeki herkesin bir anısı vardır onunla. Onunla çalışanlar, onunla beraber olanlar yetim kaldı' dedi. Konuşması sırasında gözyaşlarına boğulan erkek kardeşi Başar Arcak ise, 'O kadar güzel şeyler söylediler ki o zaman daha da gurur duydum . İyi ki benim ablammış. Onu çok seviyorum' diye konuştu. Sözlerine 'Canım annem, büyük aşkım, sonsuz flörtüm' diye başlayan oğlu Ilgaz Giritlioğlu ise, 'Tomris'in oğlu olmak hem çok zor hem de çok kolay. Çetin ceviz bir hayat, uykusuz montaj odaları, bol sigara, çok fazla senarist, kostümler, güzel oyuncular ve kameralarda dolu, nefes kesen bir hayat. Seninle çok gurur duyuyorum' şeklinde konuştu.

Tomris Giritlioğlu için, bugün ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camiinde cenaze namazı kılınacak. 67 yaşında hayatını kaybeden Giritlioğlu'nun cenazesi 25 Eylül Çarşamba günü Antakya Asri Mezarlığında toprağa verilecek.