Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Eğitim Protokolü İmzalandı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Eğitim Protokolü İmzalandı

Şehzadeler Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri' düzenlenecek. Eğitimlerin, toplumsal farkındalığı artırmayı ve eşitlik bilincini yaymayı hedefliyor.

26.11.2024 10:24  Güncelleme: 10:28
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(MANİSA)- Şehzadeler Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Sürekli Eğitim Uygulamaları ve Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında uzmanlar tarafından 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri' düzenlenecek. Bu iş birliği, farkındalık yaratmayı ve eşitlik bilincini toplumda yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Şehzadeler Belediyesi ile Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulamaları ve Araştırma Merkezi (CBÜ SEM) arasında önemli bir eğitim protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve CBÜ SEM Müdürü Cenk Yoldaş'ın imzalalanan protokol, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Protokol kapsamında, CBÜ SEM tarafından uzman eğitmenler aracılığıyla eğitim programları düzenlenecek. Eğitimlerin, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak eşitlik bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal adaletin temel taşlarından biridir. CBÜ SEM ile yaptığımız bu işbirliği, ilçemizde farkındalık yaratma yolunda önemli bir adım. Eğitimlerle birlikte daha bilinçli bir toplum inşa edeceğimize inanıyorum" dedi.

CBÜ SEM Müdürü Cenk Yoldaş ise "Şehzadeler Belediyesi ile iş birliğimizin uzun soluklu ve verimli olmasını diliyoruz. Toplumun her kesimine ulaşarak eşitlik anlayışını güçlendirmek için çalışacağız" diye konuştu.

Protokol çerçevesinde eğitimlerin kısa sürede başlaması planlanıyor.

Kaynak: ANKA

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