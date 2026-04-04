Torbalı'da Doğrudan Temin Tepkisi

04.04.2026 20:00
AK Parti Torbalı Grup Başkanvekili Uğuz, Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün eşe ait firmadan alımını eleştirdi.

Torbalı Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Enes Uğuz, belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğünün, müdürün eşine ait firmadan doğrudan temin yoluyla alım yapmasına tepki gösterdi.

AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uğuz, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından doğrudan teminle yapılan alımlarda, müdürün eşine ait bir firmanın yer aldığını saptadıklarını belirtti.

Bu durumun kamu vicdanında karşılık bulmayacağını ve rekabet ilkesine aykırı olduğunu savunan Uğuz, kamu yönetiminde şeffaflık, liyakat ve eşit rekabetin temel prensip olduğunu ifade etti.

Uğuz, ihale süreçlerinin doğrudan temin yöntemiyle yürütülmesinin dikkat gerektirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu alımların birinci dereceden yakınlık ilişkisi bulunan bir firmaya yapılması kabul edilemez. Mesele sadece hukuki değildir. Bu durum aynı zamanda ciddi bir etik sorundur. Vatandaşın ödediği vergilerle oluşturulan bütçenin, bu şekilde tartışmalı ilişkiler üzerinden kullanılması kamu güvenini zedeler."

Bu yaklaşımın şeffaflıktan uzak bir yönetim biçimi olduğunu savunan Uğuz, belediye yönetiminin kamu vicdanını rahatlatacak adımlar atması ve bu tür uygulamalardan derhal vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'in belediye meclisinin nisan ayı toplantısında yaptığı konuşmada söz konusu uygulamayı savunduğu da hatırlatıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
