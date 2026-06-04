Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezinde yer alan cep telefonu tamircisinde meydana geldi. Batarya şişmesi şikayetiyle iş yerine getirilen cep telefonu, henüz işlem yapılmadan bataryasından alev aldı. Telefoncunun cihazın arka kapağını açmak üzere hazırlık yaptığı sırada meydana gelen olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Tosya'da Batarya Alev Aldı - Son Dakika
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