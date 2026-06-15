Tosya'da Yangın: Bir Yaralı - Son Dakika
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Tosya'da Yangın: Bir Yaralı

Tosya\'da Yangın: Bir Yaralı
15.06.2026 17:44
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangında 76 yaşındaki Muttalip Kütük yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde Muttalip Kütük'e (76) ait evin mutfağında bulunan ocağın tüpü belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan Muttalip Kütük, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evin mutfağında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Tosya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tosya'da Yangın: Bir Yaralı - Son Dakika

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