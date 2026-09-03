TotalEnergies, Namibya'da Galp'ın Mopane sahasının işletmesini devraldı - Son Dakika
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TotalEnergies, Namibya'da Galp'ın Mopane sahasının işletmesini devraldı

TotalEnergies, Namibya\'da Galp\'ın Mopane sahasının işletmesini devraldı
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TotalEnergies, Namibya açıklarında bulunan Mopane petrol sahasının yüzde 40 hissesini ve işletmesini Portekizli Galp'tan devraldı. Şirket, 2026'da değerlendirme çalışmalarına başlayıp 2028'de yatırım kararı almayı hedefliyor.

CAPE Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Namibya açıklarında son yıllarda keşfedilen en büyük petrol sahalarından Mopane'nin işletmesini Portekizli enerji şirketi Galp'tan devraldı.

TotalEnergies'ten yapılan açıklamada, Namibya hükümetinin onayının ardından Aralık 2025'te Galp ile varılan anlaşmanın tamamlandığı bildirildi.

Buna göre TotalEnergies, Namibya'nın güneyindeki Atlas Okyanusu açıklarında yer alan ve Mopane petrol keşfini barındıran PEL83 arama ruhsat sahasının yüzde 40 hissesini ve işletmesini devraldı.

TotalEnergies Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Patrick Pouyanne, şirketin Mopane keşfinin işletmesini üstlenmesini, Namibya'da büyük bir petrol üretim merkezi kurma yolunda önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Pouyanne, "Bu işlem, TotalEnergies'i Namibya'nın en büyük iki petrol keşfinin işletmecisi konumuna getiriyor ve Orange Havzası'ndaki konumunu güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

Mopane'deki değerlendirme çalışmalarına 2026'nın ikinci yarısında başlanacağını belirten Pouyanne, üç değerlendirme kuyusundan oluşacak programın ardından projeye ilişkin nihai yatırım kararını 2028'de almayı hedeflediklerini kaydetti.

Mopane petrol sahası

Namibya'nın güneyindeki Atlas Okyanusu açıklarında yer alan Mopane petrol sahası, son yıllarda yapılan büyük petrol keşifleriyle küresel enerji şirketlerinin ilgisini çekiyor.

Mopane sahasında yapılan sondajlarda hafif petrol ve doğal gaz kondensatı tespit edilirken saha henüz arama ve rezerv değerlendirme aşamasında bulunuyor.

TotalEnergies geliştirmeye konu kaynak miktarını yaklaşık 800 milyon ila 1,1 milyar varil petrol eşdeğeri olarak tahmin ediyor.

Kaynak: AA

Namibya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TotalEnergies, Namibya'da Galp'ın Mopane sahasının işletmesini devraldı - Son Dakika

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