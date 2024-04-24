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Toz bulutu Adıyaman'ı etkisi altına aldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da sabah saatlerinden görülen toz bulutu kentin tamamını etkisi altına aldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Adıyaman semalarını kaplayan toz bulutu kentin üzerinde yoğunlaştı. Görüş mesafesinin azaldığı kentte toz bulutu kentin gri ve sarı renge bürünmesine neden oldu. Vatandaşlar toz bulutunun, başta astım hastaları olmak üzere tüm insanların sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.