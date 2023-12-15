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Trablusşam'da Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da Filistin'e Destek Derneği tarafından düzenlenen gösteride yüzlerce kişi, Gazze'ye destek verdi. Gösteride Lübnan ve Filistin bayrakları açıldı, Gazze'de işlenen katliamlar kınandı. Konuşmalarda, saldırıların durdurulması ve Filistin direnişine destek verilmesi gerektiği vurgulandı.

Trablusşam\'da Gazze\'ye destek gösterisi düzenlendi
15.12.2023 - 20:57,
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Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da yüzlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.

Filistin'e Destek Derneği tarafından "Büyük Trablusşam Yürüyüşü" adı altında gerçekleştirilen eyleye, bölgede yaşayan yüzlerce Filistinli ve Lübnanlı katıldı.

İslami güçler ve partiler ile sivil toplum örgütlerinin de iştirak ettiği gösteride, Lübnan ve Filistin bayrakları açıldı, Gazze'de işlenen katliamları kınayan sloganlar atıldı.

Trablusşam Belediyesi önünden harekete geçen göstericiler, kentin sokaklarından geçerek Abdulhamid Kerami Meydanı'na kadar yürüdü. Burada yapılan konuşmalarda, Gazze'de saldırıların durdurulması ve Filistin direnişine destek verilmesi gerektiği vurgulandı.

Trablusşam İşçi Sendikası Başkanı Şadi es-Seyyid, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin direnişine destek için bu gösterinin düzenlendiğini belirtti.

Seyyid, Filistinli direniş güçlerinin, " İsrail'in zayıflığını" ortaya çıkardığını savundu.

Kaynak: AA
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