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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bedensel engelli Şener Topaloğlu'nun evine konuk oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zağnos Vadisi'nde incelemelerde bulunan Genç'i gören Topaloğlu balkondan seslenerek, evine davet etti.

Topaloğlu'nun daveti üzerine aileye konuk olan Genç, bölgedeki incelemelerine ara verdi. Başkan Genç, Topaloğlu ve aile bireyleriyle çay içerek bir süre sohbet etti.

Genç, engelli bireylere her zaman hassasiyetle yaklaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sevgili Şener kardeşimizin evine misafir olmaktan büyük mutluluk duydum. Engelli kardeşlerimizin hayatı boyunca karşılaştığı engellerin farkındayım. Engelli bireylerimizin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları anlamak ve onlara yardımcı olmak bizim öncelikli görevimiz. Bu sorumluluğun sadece devlete ya da yerel yönetimlere ait olduğunu düşünmüyorum. Biz toplum olarak birbirimizle dayanışma içinde olmalıyız. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını anlamak ve onlara destek olmak için elimizden geleni yapacağız."