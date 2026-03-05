Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten şehit pilot Gençcelep'in mezarına ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten şehit pilot Gençcelep'in mezarına ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç\'ten şehit pilot Gençcelep\'in mezarına ziyaret
05.03.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in mezarını ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in mezarını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Genç, 7 Nisan 2021'de Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan Gençcelep'in Ortahisar ilçesine bağlı Bulak Mahallesi'ndeki mezarı başında dua etti.

Gençcelep'in aynı mahalledeki babaevini de ziyaret eden Genç, şehit ailelerinin ve gazilerin yalnız olmadığını belirterek, "Şehitlerimizin emanetleri olan ailelerine sahip çıkmak bizim en önemli görevimizdir." ifadesini kullandı.

Genç, şehitlerin vatanın bağımsızlığının ve milletin huzurunun en büyük teminatı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz canlarını bu vatan için feda ettiler. Bizlere düşen görev ise onların aziz hatıralarını daima yaşatmak ve bizlere emanet ettikleri bu güzel vatanı daha ileriye taşımaktır. Şehit ailelerimiz, bizlere şehitlerimizin en kıymetli emanetidir. Her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz, asla yalnız değillerdir. Tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA

Ahmet Metin Genç, Yerel Haberler, Güncel, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten şehit pilot Gençcelep'in mezarına ziyaret - Son Dakika

Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:16:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten şehit pilot Gençcelep'in mezarına ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.