Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası'nın Kırklar Mescidi mevkisinde yoğun kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Trabzon- Bayburt sınırındaki 3 bin 180 rakımlı Kırklar Mescidi'nin inşaatında çalışanların bulunduğu iki araç, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Çaykara Belediyesi, Karayolları ve Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makineleri ve paletli kar temizleme aracıyla yolu açarak mahsur kalanların araçlarına ulaştı.

Yolun açılmasının ardından 4 kişi, araçlarıyla ilçe merkezine hareket etti.