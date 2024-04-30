Trabzon'da 7. Leyla'dan Sonra Ulusal Eğitim Kongresi düzenlenecek - Son Dakika
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Trabzon'da 7. Leyla'dan Sonra Ulusal Eğitim Kongresi düzenlenecek

Trabzon\'da 7. Leyla\'dan Sonra Ulusal Eğitim Kongresi düzenlenecek

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Düşlerden Gülüşlere Kulübü tarafından düzenlenecek olan 7. Leyla'dan Sonra Ulusal Eğitim Kongresi'nde birçok konuşmacı yer alacak. Kongrede, eğitim, kariyer ve hayat üzerine anahtar kelimeler, kronik hastalığı olan çocuklara psikososyal yaklaşım, oyunun iyileştirici etkisi gibi konular ele alınacak. Ayrıca, gençlere destek olma, çocuk kalbi ve hekimlik gibi konular da sunumlarla paylaşılacak. Kongre, 4-6 Mayıs tarihlerinde KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

30.04.2024 15:06
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Trabzon'da, "7. Leyla'dan Sonra Ulusal Eğitim Kongresi" organize edilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Düşlerden Gülüşlere Kulübü tarafından düzenlenecek kongrede, Prof. Dr. Mustafa İmamoğlu "Anahtar Kelimelerle Eğitim, Kariyer ve Hayat", Doç. Dr. Bahadır Turan "Kronik Hastalığı Olan Çocuklara Psikososyal Yaklaşım", Öğretim Görevlisi Dr. Hanife Aydın ise "Oyun İyileştirir" başlıklı oturuma konuşmacı olarak katılacak.

Doç. Dr. Aylin Yetim Şahin'in "Hey Genç! Gel Elinden Tutalım", Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Pınar Reis İskenderoğlu'nun "Çocuk Kalbi" konulu sunum yapacağı kongrede, Prof. Dr. Özgür Kasapçopur da çevrimiçi "Hekim Olmak" oturum gerçekleştirecek.

Kongre, 4-6 Mayıs tarihlerinde KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Çocuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da 7. Leyla'dan Sonra Ulusal Eğitim Kongresi düzenlenecek - Son Dakika

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