Trabzon\'da Asayiş Uygulamaları Sırasında 11 Kişi Yakalandı

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Trabzon'da asayiş uygulamaları sırasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son bir haftada narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirilen olaylara ilişkin 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İlçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda ise haklarında 2 ile 29 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı. Çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 15 şüpheli de gözaltına alındı.

Kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza uygulandı, iki işletme sahibi hakkında tahkikat başlatıldı.

Kaçak alkol ve tütün ürünlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda da 9 şişe kaçak alkol, 3 şişe etil alkol ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.