Trabzon'da Asayiş Uygulamaları Sırasında 11 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da Asayiş Uygulamaları Sırasında 11 Kişi Yakalandı

Trabzon\'da Asayiş Uygulamaları Sırasında 11 Kişi Yakalandı

Trabzon'da yapılan asayiş uygulamaları sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı. Ayrıca, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirilen olaylara ilişkin 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İlçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda ise 2 ile 29 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı. Ayrıca, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 15 şüpheli de gözaltına alındı. Kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye ceza uygulanırken, iki işletme sahibi hakkında tahkikat başlatıldı. Kaçak alkol ve tütün ürünlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda ise 9 şişe kaçak alkol, 3 şişe etil alkol ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

05.04.2024 11:48  Güncelleme: 11:51
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Trabzon'da asayiş uygulamaları sırasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son bir haftada narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirilen olaylara ilişkin 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İlçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda ise haklarında 2 ile 29 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı. Çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 15 şüpheli de gözaltına alındı.

Kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza uygulandı, iki işletme sahibi hakkında tahkikat başlatıldı.

Kaçak alkol ve tütün ürünlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda da 9 şişe kaçak alkol, 3 şişe etil alkol ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik, Trabzon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Asayiş Uygulamaları Sırasında 11 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Asayiş Uygulamaları Sırasında 11 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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