Trabzon\'da Asayiş Uygulamaları Sırasında 11 Kişi Yakalandı

Trabzon'da asayiş uygulamaları sırasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, son bir haftada narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirilen olaylara ilişkin 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İlçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda ise haklarında 2 ile 29 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı. Çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 15 şüpheli de gözaltına alındı.
Kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza uygulandı, iki işletme sahibi hakkında tahkikat başlatıldı.
Kaçak alkol ve tütün ürünlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda da 9 şişe kaçak alkol, 3 şişe etil alkol ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
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TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde play-off oynama hakkı kazanamayan Göztepe, Başantrenör İlker Alkan ve 9 voleybolcuyla yollarını ayırdı. Kulüp, Alkan'a teşekkür ederken, resmi sosyal medya hesaplarından ayrılan oyuncuları duyurdu.
Trabzonspor, İskoçya'nın Glasgow Rangres takımında forma giyen John Lundstram'ı transfer etmek için çaba sarf ediyor. İskoç kulübü, oyuncuyla sözleşme uzatmak için uğraşırken, Trabzonspor'un da transferde istekli olduğu belirtiliyor.
Adıyaman Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlediği basın açıklamasında avukatların önemine vurgu yaparak, adaletin temel direği olan avukatların savunma hakkının temsilcisi olduğunu belirtti. Baro Başkanı Bilal Doğan, avukatların sosyoekonomik sorunlarına dikkat çekerek, mesleğin itibarının korunması ve hukuki mekanizmaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, avukata yönelik şiddetin son bulması ve nitelikli bir hukuk eğitimi talepleri dile getirildi.
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