Trabzon'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Trabzon'da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Aziz Yıldırım, bayramların sevgi ve dostluğun arttığı, küskünlüklerin azaldığı dönemler olduğunu belirtti. Yıldırım, vatandaşların katılımının birlik ve beraberliği gösterdiğini vurgulayarak, trafik kazalarına karşı uyarılarda bulundu. AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ve diğer yetkililer de bayramı kutladı ve daha güzel bir Trabzon ve Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

17.06.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen programda, bayramların sevginin, dostluğun arttığı, küskünlüklerin, kırgınlıkların azaldığı dönemler olduğunu söyledi.

Vatandaşların düzenlenen bayramlaşma törenine gösterdiği katılıma dikkati çeken Yıldırım, bunun birlik ve beraberliği ortaya koyan sahneler olduğunu ifade etti.

Yıldırım, bayramlarda yaşanan trafik kazalarına ilişkin uyarılarda bulunarak, "Bir de bayramlarda ne yazık ki trafik kazaları oluyor. Özellikle vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymaları, aşırı hızlı gitmemeleri, belki gidecekleri yere 5-10 dakika, 15 dakika daha sonra gitmeleri halinde sağlıklı gidebileceklerini bilmeleri gerekiyor. Bu çok önemli." diye konuştu.

TBMM Bayındırlık, İmar ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da herkesin bayramını kutladı.

Sağlıklı ve mutlu nice bayramlar temennisinde bulunan Karaismailoğlu, "İnşallah daha güzel bir Trabzon, daha güzel bir Türkiye için hep beraber emek vermeye devam edeceğiz. Daha mutlu nice bayramlar diliyorum." dedi.

" Gazze'deki insanlık dramının son bulmasını Yüce Allah'tan diliyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Trabzon'da bayramın güzellik içerisinde yaşanabilmesi için bütün tedbirlerin alındığına işaret etti.

Herkesin bayramını kutlayan Genç, "Bayramımız mübarek olsun, güzel olsun ama biz huzur içerisinde bayramı idrak ederken bu bayramın kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını, Gazze'deki insanlık dramının ve soykırımın son bulmasını Yüce Allah'tan diliyorum." ifadesini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile MHP İl Başkanı Ömer Ayar da vatandaşların bayramını kutladı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Aziz Yıldırım, Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Trabzon, trafik, Trafik, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye “asgari ücret“ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
10:50 CHP’yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu’na “Özel’in yerine İmamoğlu’nu getirelim“ teklifi yaptılar CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar
09:59 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
08:45 Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
11:38 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz’ı anarken duygusal anlar yaşadı Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz'ı anarken duygusal anlar yaşadı
11:27 Bayramda İstanbul’da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi Bayramda İstanbul'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi
11:05 MHP’li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı MHP'li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı
10:59 Döviz kurları haftaya düşüşle başladı Döviz kurları haftaya düşüşle başladı
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:34 Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti CHP’li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti! CHP'li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi
10:28 TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor
10:04 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi Jet yalanlama geldi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi
09:39 Türkiye’de mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı Türkiye'de mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 12:48:40. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement