Trabzon'da Ehliyetsiz Sürücü Genç Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Trabzon'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı genç kurtarılamadı.
Y.K'nin (17) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, dün akşam saatlerinde Beşirli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sabri Devran Gedikli'ye (20) çarptı.
Ağır yaralanan Gedikli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ehliyeti bulunmayan sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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