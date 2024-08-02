Trabzon'da Fındık Üreticisi, Harmanda Yerden Isıtma Sistemini Faaliyete Geçiriyor

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Trabzon'da fındık üreticisi Haydar Meral, yağışlı iklim şartlarının hakim olduğu Doğu Karadeniz'de ürününü daha kısa sürede kurutmak amacıyla harmanda yerden ısıtma sistemini faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Ankara'da uzun yıllar organik tarımla uğraşan Meral, 2021'de memleketi Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'ne yerleşti.

Tarımda yenilikçi uygulamaları kullanmayı seven Meral, babasından kalan 6 dönüm fındık bahçesiyle ilgilenmeye başladı.

Meral, Trabzon Ticaret Borsası, Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odasının destekleriyle 3 yıl önce örnek fındık bahçesi oluşturdu.

Giresun yabanisi, foşa ve sıra olmak üzere 3 tür fındık bulunan bahçesinde verim ve kaliteyi artırmak için çaba sarf eden Meral, 10 kamyon toprak döktüğü arazisinde gübreleme, ilaçlama ve bahçe altı temizliği gibi tüm işleri kendisi yapıyor.

Hasada kısa süre kala harmana getirilecek fındığı kurutmak için de kolları sıvayan Meral, yerden ısıtma sistemini faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Trabzon Valiliği, Ortahisar Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası, Karadeniz Teknik Üniversitesinden bir akademisyen ve doğal gaz firmasının desteğiyle sistemin ilk adımını atan Meral, 3 metre genişlik ve 20 metre uzunluğundaki alanı çevirdi.

Büyükşehir ve Ortahisar belediyelerinin de katkılarıyla evinin önündeki harmana beton döken Meral, doğal gazla çalışacak yerden ısıtma sistemi ile güneş paneli kurulumunu kısa sürede tamamlayarak, burayı sezona hazır hale getirmeye çalışıyor.

"Hedefim 2026'da dönümde 400 kilonun üzerinde fındık üretmek"

Haydar Meral, AA muhabirine, ilgililerin desteğiyle fındık ocaklarında budama yaparak örnek bahçe oluşturduğunu söyledi.

Daha fazla verim için bahçesine taşıma toprak döktüğünü anlatan Meral, "Karayolları'ndan 10 kamyon iyi toprak aldık. Fındık ocaklarının dibine üçer, dörder el arabası döktük. Onun çok büyük faydası oldu. Toprağı dökünce zararlı böceklerin barınmasını ortadan kaldırmış olduk. Dolayısıyla şimdi hedefim 2026'da dönümde 400 kilonun üzerinde fındık üretmek." dedi.

Hasada kısa süre kaldığına işaret eden Meral, örtü sererek fındığın dalında olgunlaşıp dökülmesini bekleyeceğini belirtti.

Meral, hasat sonrasının güneşin azaldığı bir döneme geldiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Fındık harmana getirildikten sonra kurutma işlemi çok önemli. Onun için de en sağlıklı yol, tabandan ısıtmalı harman yapmak. Yani şartlar sizi zaten arayış içerisine sokuyor, çözüm üretiyorsunuz. Bizim de harmanı yapmamızın sebebi fındığımız dalında olgunlaşıyor, dökülüyor ama mevsim olarak zaman uzuyor. O nedenle fındığı kurutmak için bu yolu denemek durumundayız."

Sistemin detayları hakkında bilgi veren Meral, "Zemin ebatı 3 metreye 20 metre. Üniversitedeki hocamız burayı projelendirecek. Arkasından o proje ve ölçüleri biz İl ve İlçe Tarım müdürlüğümüze vereceğiz. Onlar da buranın ısı olayını yapacak. Isıyı da iki kanaldan sağlayacağız. Bir güneş enerjisiyle onun maliyeti sıfıra yakın oluyor. Hava şartları olumsuz giderse bu sefer de kombiye bağlayacağız. Bu şekilde fındığımızı kurutacağız." diye konuştu.

Meral, "Fındığın varlığı, gelişmesi, çokluğu sizi mıknatıs gibi evinizden bahçeye çekiyor. Müthiş bir duygu. Dolayısıyla zevkle, keyifle çalışıyorum." ifadelerini kullandı.