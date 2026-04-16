Trabzon\'da Hafriyat Yüklü Tır Yandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafriyat yüklü tır seyir halindeyken yandı.
Ahmet Ş. idaresindeki 61 ACC 482 plakalı hafriyat yüklü tırın motor kısmından 2 No'lu Beşirli Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı.
Sürücü, yangını fark ederek aracı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.
