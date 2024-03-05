Trabzon\'da kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kovanlı Mahallesi Kumbarla mevkisinde kontrolden çıkan A.K.S. yönetimindeki 61 ACM 554 plakalı kum yüklü kamyon, evinin arkasındaki yol kenarında çalı kıran Ayşe Kum'a (66) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde öldüğü tespit edilen Kum'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.
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Kütahya merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 ay boyunca örgütlü olarak yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Yaklaşık 100 milyon lira para hareketinin yaşandığı bahis sitelerini yönettiği belirlenen şüphelilerin adreslerine baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. hafta erteleme maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş Safi Çimento'yu 43-38 mağlup etti. İlk yarıyı 21-18 önde tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ın ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı ve 15. maçında 14. galibiyetini elde etti.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçilerin ailelerine ziyarette bulundu. Vali Aydoğdu, ailelere çalışmaların son durumu hakkında bilgi vererek destek mesajları iletti. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile birlikte çalışmaları takip etti ve yetkililerden bilgi aldı.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu dördüncü maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği Alman temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u 98-85 mağlup etti. Galatasaray, Sinan Erdem Salonu'nda oynanan maçta üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.
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