Trabzon'da kum yüklü tır uçuruma yuvarlandı: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'da kum yüklü tır uçuruma yuvarlandı: Sürücü yaralandı

Trabzon\'da kum yüklü tır uçuruma yuvarlandı: Sürücü yaralandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde kum yüklü bir tır, freninin boşalması sonucu uçuruma yuvarlandı. Sürücü Tarkan Çak, araçtan atlayarak kurtuldu ancak hafif yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çak'ın genel sağlık durumu iyi.

25.04.2024 11:48
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Trabzon'un Maçka ilçesinde uçuruma yuvarlanan kum yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

İlçedeki kum ocağında çalışan Tarkan Çak'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen tır, freninin boşalması sonucu yaklaşık 45 metrelik uçurumdan dereye düştü.

Kaza sırasında araçtan atlayarak uçuruma düşmekten kurtulan sürücü Çak, hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Tarkan Çak'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon'da kum yüklü tır uçuruma yuvarlandı: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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